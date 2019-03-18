Операционным директором "ДТЭК Энерго" Ахметова стал фин
Операционным директором компании "ДТЭК Энерго" назначен Тоомас Нийнемяэ, который последние 10 лет работал в компании Fortum — крупнейшей финской энергетической корпорации с активами в Европе, Азии и странах СНГ.
Об этом сообщила пресс-служба группы "ДТЭК".
В Fortum Нийнемяэ занимался, в том числе, внедрением практик и принципов эффективного управления бизнесом на электростанциях в странах СНГ.
"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.
ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.
Напомним, ранее "Нафтогаз" определился с руководителем газового направления, решив назначить на эту должность Андрея Фаворова. Последний до недавнего времени был директором и управляющим партнером компании "Энергетические ресурсы Украины".
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