Операционным директором "ДТЭК Энерго" Ахметова стал фин



Операционным директором компании "ДТЭК Энерго" назначен Тоомас Нийнемяэ, который последние 10 лет работал в компании Fortum — крупнейшей финской энергетической корпорации с активами в Европе, Азии и странах СНГ.

Об этом сообщила пресс-служба группы "ДТЭК".

В Fortum Нийнемяэ занимался, в том числе, внедрением практик и принципов эффективного управления бизнесом на электростанциях в странах СНГ.

"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.



ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Напомним, ранее "Нафтогаз" определился с руководителем газового направления, решив назначить на эту должность Андрея Фаворова. Последний до недавнего времени был директором и управляющим партнером компании "Энергетические ресурсы Украины".