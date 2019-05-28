"Приватбанк" обжаловал решение суда о незаконности процедуры национализации банка

"Приватбанк" обжаловал решение Окружного административного суда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Как сообщалось, 24 мая Национальный банк подал апелляции на два вердикта Окружного админсуда Киева от 18 апреля 2019 года, что отменило решение НБУ о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка при участии государства и определении перечня связанных с этим банком лиц.

27 мая "Приватбанк" подал апелляционную жалобу на решение Окружного админсуда Киева от 18 апреля по делу №826 / 7432/17 по иску Игоря Коломойского об отмене решения о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынкапри участии государства.

Также 24 мая банком была подана апелляционная жалоба по делу № 826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании "ТрианталИнвестментс ЛТД" об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

"С учетом этого, указанные судебные решения вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий", - подчеркнули в "Приватбанке".

Напоминаем:

Кипрская компания Triantal Investments Ltd обжаловала в суде неправомерность действий Нацбанка и Министерства финансов.

В марте 2017 года обратилась в суд с требованием признать неправомерным и отменить датированное октябрем 2016 года распоряжение НБУ, которым Нацбанк инициировал проведение внеплановой инспекционной проверки и которое впоследствии сделало возможным национализацию банка.

Ранее владельцами Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd являлись Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Алексей Мартынов. Доли Боголюбова и Коломойского составляли по 49,9% в уставном капитале Fransiano Investments Ltd, Мартынова – 0,2%.

До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.

В декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка.

19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.

20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договораличного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.

Экономическая правда