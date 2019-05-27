Цены на автогаз в Украине выросли из-за ограничений Казахстана

Стоимость сжиженного газа на аукционах мелких производителей 27 мая выросла на 2,2–2,9 тысяч гривен за тонну.

Об этом enkorr сообщили участники рынка.

По словам трейдеров, причиной почти 15% скачка цен стала остановка отгрузок СУГ крупнейшим казахским экспортером компанией "Тенгизшевройл", на него приходится до 20% месячного объема импорта.

Также трейдеры отмечают, что дополнительное давление на цены оказывает и общая неопределенность относительно поставок СУГ со стороны Российской Федерации после 1 июня.

Цена на газ компании "Природные ресурсы" (Geo Alliance) выросла на 2,91 тысяч гривен за тонну до 21,7 тысяч по сравнению с ценами прошлого аукциона (22 мая). Regal Petroleum продала СУГ по 21 тысяч гривен за тонну, что на 2,18 тысяч дороже, чем на торгах 22 мая.

В "Консалтинговой группе А-95" сообщили, что средняя оптовая цена СУГ на ГНС 27 мая выросла на 1,5% (на 330 гривен за тонну), до 21,4 тысяч гривен за тонну.

Напомним, в пятницу, 24 мая стало известно, что компания "Тенгизшевройл" остановила отгрузки сжиженного газа в направлении Украины.

Причиной остановки стало отсутствие гарантий у казахского трейдера от российских компетентных органов о беспрепятственном прохождении вагонов через российско-украинскую границу после 1 июня.

Как сообщалось, с 1 июня вступают в силу санкции РФ в отношении Украины, предусматривающие ограничения на поставку нефтепродуктов. В частности, для экспорта российского СУГ и ДТ необходимо получить специальное разрешение Минэкономразвития РФ.