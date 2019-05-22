Украина впервые присоединится к сети международного депозитария

Международный центральный депозитарий ценных бумаг Clearstream, входящий в группу Deutsche Börse Group, 27 мая присоединит украинский рынок к своей сети.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Запуск первого в истории Украины "линка" с международным депозитарием будет реализован через счет, открытый в Депозитарии Национального банка.

Украинские государственные ценные бумаги станут доступны в системе расчетов Clearstream. Иностранные инвесторы получат облегченный доступ к государственным ценным бумагам, номинированных в гривне.

Запуск будет способствовать увеличению спроса на облигации внутреннего государственного займа, повышению их ликвидности и привлекательности на международном рынке капитала.

Также присоединение к сети Clearstream позволит улучшить валютную структуру государственного долга за счет увеличения доли финансирования в гривне, увеличит эффективность трансмиссионного механизма монетарной политики Национального банка, а также будет способствовать дальнейшему развитию украинского рынка капитала.

Банком-корреспондентом и оператором этого счета в Украине будет выступать Citibank.

Напомним, в феврале в Украину завели первый пакет акций компании Apple.