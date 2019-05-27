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Нацбанк увеличил выкуп валюты на межбанке в 3,2 раза

Понедельник, 27 мая 2019, 11:21

Национальный банк в период со 20 по 24 мая купил на межбанковском валютном рынке 70 миллионов долларов, что в 3,2 раза больше объема, выкупленного неделей ранее.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, центробанк купил валюту с использованием инструмента matching: 40 млн долл - по наилучшей цене купли-продажи, 30 млн долл - по единому курсу.

Напомним, в конце апреля Нацбанк увеличил плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке с 15 млн долл до 20 млн долл в день.

Также сообщалось, что с начала года объемы торгов на межбанковском валютном рынке на фоне валютной либерализации и снятия ряда ограничений для бизнеса выросли почти на 40%.

Экономическая правда

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НБУ валюта межбанк

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