Сотни сотрудников McDonald's в США провели забастовку

Сотни сотрудников сети предприятий быстрого питания McDonald's в США в четверг провели забастовку в знак протеста против низкой зарплаты, небезопасных условий работы и сексуальных домогательств.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает "Интерфакс-Украина".

Несколько сотен сотрудников McDonald's в 13 американских городах покинули свои рабочие места во время завтраков и обедов, когда в ресторанах был наплыв посетителей, сообщили профсоюзы и правозащитные организации.

Забастовки привели к существенным сбоям в работе ряда ресторанов. Так, в Сент-Луисе временно приостановили работу 10 заведений сети.

Глава McDonald's Стив Истербрук написал в письме, адресованном сенатору от штата Иллинойс Тэмми Дакуорт, которая запросила у компании сведения о политике в отношении сотрудников, что компания улучшила политику борьбы с домогательствами, провела для сотрудников тренинги и открыла "горячую линию" для жалоб, пишет WSJ.

"McDonald's привержен борьбе с домогательствами и предвзятым отношением на рабочем месте", - написал Истербрук.

В отдельном письме руководство сети сообщило, что начальная заработная плата в ресторанах, принадлежащих компании, в среднем превышает 10 долларов в час, тогда как минимальный размер, установленный федеральным правительством, составляет 7,25 доллара в час.

При этом компания не устанавливает размер зарплат для франшизных предприятий, которые управляют более 90% из 14 тыс. ресторанов McDonalds в США, сообщило руководство компании.

В свою очередь, сотрудники сети предприятий быстрого питания призывают поднять минимальный размер заработной платы до 15 долларов в час.

Напомним, недавно McDonald's приобрела разработчика технологий искусственного интеллекта Dynamic Yield Ltd. Сумма сделки не называется, однако, по данным The Wall Street Journal, она составляет порядка 300 млн долларов. Это первое приобретение McDonalds за последние несколько лет и крупнейшее за последние два десятилетия.

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