Facebook планирует запустить валюту GlobalCoin в 2020 году

К первому кварталу 2020 года Facebook планируется создать систему цифровых платежей в десятке стран и запустить собственную криптовалюту GlobalCoin.

Об этом сообщает BBC.

Основатель компании Марк Цукерберг уже встречался с управляющим Банка Англии Марком Карни, чтобы обсудить возможности и риски, связанные с запуском криптовалюты.

Facebook также обратился за советом по операционным и нормативным вопросам к чиновникам Казначейства США.

Кроме того, фирма ведет переговоры с фирмами по переводу денег, включая Western Union, так как она ищет более дешевые и быстрые способы отправки и получения денег для людей, у которых нет банковского счета.

Как будет работать криптовалюта Facebook?

Facebook хочет создать цифровую валюту, которая обеспечит доступные и безопасные способы осуществления платежей, независимо от того, есть ли у пользователей банковский счет.

С ее помощью можно будет оплачивать услуги как онлайн, так и в реальном мире – например, расплачиваться за гостинничные номера, еда или дом.

Сложности, связанные с запуском GlobalCoin

В то же время, есть некоторые сложности, связанные с запуском криптовалюты.

Так, ранее в мае сенатский и банковский комитеты США направили письмо Цукербергу с вопросом, как будет работать валюта, какая защита потребителя будет предложена и как будут защищены данные.

Напомним, что в последние годы Facebook подвергся резкой критике за обработку персональных данных пользователей, и регуляторы, вероятно, внимательно изучат запуск криптовалюты.

Как известно, Facebook еще десять лет назад уже создавал Facebook Credits - виртуальную валюту, которая позволяла людям покупать товары в приложениях на сайте соцсети. Однако проект был завершен менее чем через два года после того, как ему не удалось набрать обороты.

Напомним, ранее Facebook анонсировала запуск собственной криптовалюты Facebook stablecoin, которая будет подкреплена долларами. По этому поводу компания уже провела переговоры с Visa, Mastercard и крупным оператором платежей First Data о привлечении 1 млрд долларов для обеспечения токенов.

Экономическая правда