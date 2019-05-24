Корпоратизацию аэропорта "Борисполь" отложили на полгода

Министерство инфраструктуры не будет проводить корпоратизацию Международного аэропорта "Борисполь" в ближайшие полгода.

Такое заявление сделал директор аэропорта Павел Рябикин в ходе пресс-конференции 23 мая, сообщает ЦТС.

"Окончательного решения правительства по вопросу корпоратизации Борисполя нет, но на уровне Мининфраструктуры в ходе всех консультаций, которые длились порядка полугода, решили пока вопрос корпоратизации отложить и остановиться на вопросе внедрения корпоративного управления в аэропорту", - сказал он.

По словам Рябикина, вопрос корпоратизации не имеет сегодня окончательного решения. Проблема в том, что основная часть имущества аэропорта относится к разряду имущества, не подлежащего внесению в уставные капиталы и не подлежащего приватизации.

Прежде всего речь идет об аэродроме. Если сопоставить его стоимость с тем, что может быть передано в корпоратизацию - соотношение составляет где-то три к одному, отметил топ-менеджер аэропорта.

Он подчеркнул, что в теории это можно решить методом отдельного закона, как это было сделано по "Укрзализныце", или же внедрить элементы корпоративного управления, но пока оставить статус госпредприятия.

"Корпоратизация с таким большим количеством имущества, не попадающего в предприятие, вызовет необходимость создания уже двух предприятий, одно из которых будет управлять той частью имущества, которая не может быть приватизирована, второе - терминалами. И в дальнейшем это может создать проблемы, например, с привлечением кредитов европейских финансовых институтов", - пояснил гендиректор аэропорта.

Напомним, 22 мая правительство согласовало состав наблюдательного совета Международный аэропорт "Борисполь", в который вошли эксперты из Бельгии, Германии и Украины.

Экономическая правда