Согласован состав наблюдательного совета аэропорта "Борисполь"

Правительство 22 мая 2019 года согласовало состав наблюдательного совета Международный аэропорт "Борисполь", в который вошли эксперты из Бельгии, Германии и Украины.

Об этом сообщает Офис реформ Кабинета министров в Facebook.

"Это очередной маленький шаг для реформы корпоративного управления, но большой шаг для предприятия", - отметил министр Кабинета министров Александр Саенко, который является членом Комитета по назначениям руководителей и членов наблюдательных советов особо важных для экономики Украины госпредприятий, который и представил победителей конкурсного отбора.

Так, независимыми членами наблюдательного совета предприятия стали: Владимир Жмак (Украина), Роджер Шейфеле / ​​Roger Scheifele (Германия), Стэн Аббелоос / Stan Abbeloos (Бельгия).

Представителями государства назначены Юрий Лавренюк и Анатолий Мамула.

Члены наблюдательного совета

Владимир Жмак (Украина) - имеет более чем 25-летний опыт управленческой работы с акцентом на вопросах стратегического планирования, развития бизнеса и менеджмента. Работал на госслужбе, с 2015 по 2016 - первый зампредседателя Одесской облгосадминистрации.

Занимал руководящие должности в структурах Группы ТНК-BP, которая входила в список 10 крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Внедрял правила комплаенс во всех компаниях Группы, обеспечивал непрерывность бизнеса во время поглощения компании. В течение семи лет входил в наблюдательный совет "Киевстар". Как советник президента "Киевстар" отвечал за развитие новых направлений бизнеса и комплаенс. Член Совета EBA с 2012 по 2014 год. Заслуженный юрист Украины.

Роджер Шейфеле (Германия) - имеет более чем 40-летний опыт работы в области управления аэропортами. Профессиональную карьеру начал в международном аэропорту Мюнхена, где работал над разработкой проекта и плана переноса операционной активности со старого в новый аэропорт в течение одной ночи. Впоследствии был переведен на должность старшего вице-президента по управлению персоналом группы аэропортов Munich Airport GMBH (5000 сотрудников).

С 1997 по 2012 годы был управляющим директором аэропорта. Консультировал другие аэропорты по вопросам планирования и организации деятельности, логистики. В 2015 году присоединился к управленческой команде аэропорту Франкфурта. В прошлом году был назначен директором по развитию аэропорта.

Стэн Аббелоос (Бельгия) - обладает широким набором профессиональных компетенций (разработка стратегии предприятия, политики вознаграждений и программ мотивации сотрудников, корпоративное управление, риск-менеджмент, финансовый аудит), которые наработаны в частных компаниях отраслей микроэлектроники и телекоммуникаций.

Всего за 35 лет он проработал на различных позициях в компаниях Бельгии, Китая, Казахстана, Узбекистана, России, Польши и Украины. В частности, в Украине с 2005 по 2008 год возглавлял холдинговую компанию "Фарлеп Инвест". Хорошо знаком с особенностями и требованиями американского и европейского корпоративной среды.

Представители государства

Юрий Лавренюк - в 2000-2005 и 2014-2016 гг. проходил службу в МВД на оперативных и руководящих должностях. Возглавлял ОО "Всеукраинская специальная коллегия по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью" и выступал консультантом Комитета ВРУ по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

В апреля 2015 года избран председателем набсовета Коллегии. Прошел курс обучения в США в рамках программы Open World Leadership Program по направлению "Противодействие коррупции на публичной службе". В мае 2016 назначен заместителем министра инфраструктуры Украины.

Анатолий Мамула - начал карьеру в 1993 году в юридическом управлении Администрации Президента Украины, работал над подготовкой проектов указов и распоряжений президента. В 1999 году назначен начальником главного международно-правового управления Государственной администрации морского и речного транспорта.

Более 10 лет возглавлял компанию с юридического консалтинга предприятий транспортной отрасли. В 2011 году вернулся в АП. В сентябре 2017 назначен на должность советника вице-премьер-министра Владимира Кистиона.

Напомним, что в начале мая Правительственный комитет одобрил Концепцию развития Международного аэропорта "Борисполь" до 2045 года, которая предусматривает инвестиции в объеме 3,4 миллиарда евро и увеличение пассажиропотока до 54 миллионов пассажиров в год.

Экономическая правда