Uber запустит подводную лодку для изучения Большого барьерного рифа в Австралии

Сервис такси Uber и австралийская туристическая группа Tourism Queensland запустят первую в мире подводную лодку на Большом Барьерном рифе в Австралии.

Об этом на своем сайте сообщает Uber.

Подводная лодка получила название scUber.

Отмечается, что исследования, проведенные среди потребителей в 2018 году, выявили, что изучение Большого барьерного рифа на подводной лодке – "это самое желанное будущее путешествие".

"ScUber воплощает это желание в реальность", - отмечается в пресс-релизе компании.

Поездки на подводной лодке будут доступны ограниченному числу пользователей с 27 мая по 18 июня 2019 года.

Стоимость поездки для двоих составит 3 тысячи долларов. В эту цену включены: трансфер с помощью приложения Uber, поездка на вертолете на остров Херон или на понтон Quicksilver Cruises у побережья Порт-Дугласа, час езды на подводной лодке и трансфер в обратную сторону.

Напомним:

Ранее Uber запустил в Киеве свою "маршрутку".

А также планирует запустить Киеве прокат электровелосипедов и самокатов.

Экономическая правда