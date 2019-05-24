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Uber запустит подводную лодку для изучения Большого барьерного рифа в Австралии

Пятница, 24 мая 2019, 12:12
 

Сервис такси Uber и австралийская туристическая группа Tourism Queensland запустят первую в мире подводную лодку на Большом Барьерном рифе в Австралии.

Об этом на своем сайте сообщает Uber.

Подводная лодка получила название scUber.

Отмечается, что исследования, проведенные среди потребителей в 2018 году, выявили, что изучение Большого барьерного рифа на подводной лодке – "это самое желанное будущее путешествие".

"ScUber воплощает это желание в реальность", - отмечается в пресс-релизе компании.

Поездки на подводной лодке будут доступны ограниченному числу пользователей с 27 мая по 18 июня 2019 года.

Стоимость поездки для двоих составит 3 тысячи долларов. В эту цену включены: трансфер с помощью приложения Uber, поездка на вертолете на остров Херон или на понтон Quicksilver Cruises у побережья Порт-Дугласа, час езды на подводной лодке и трансфер в обратную сторону.

Напомним:

Ранее Uber запустил в Киеве свою "маршрутку".

А также планирует запустить Киеве прокат электровелосипедов и самокатов.

Экономическая правда

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компании Uber

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