Промышленное производство в Украине в апреле выросло на 5,2% – Госстат

Промышленное производство в Украине в апреле 2019 года выросло на 5,2% по сравнению с апрелем 2018 года, после увеличения в марте на 2,1% и падения в феврале и январе 2019 года - на 1,8% на 3,3% соответственно.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы статистики 23 мая.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в апрель-2019 к апрелю-2018 также возросло на 4,4%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в апреле снизилось на 1,8%, однако с учетом сезонного фактора возросло – на 0,9%.

В целом по итогам первых четырех месяцев 2019 года рост промпроизводства к аналогичному периоду 2018 года составляет 0,6%, тогда как по итогам трех месяцев оно сократилось на 0,9%, сообщили в Госстате.

Согласно данным ведомства, в апреле-2019 к апрелю-2018 рост составил: в перерабатывающей промышленности - 7,4%; в добывающей промышленности и разработке карьеров – 2,7%; в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 0,3%.

Как сообщалось, промышленное производство в 2018 году в стране возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом. При этом в декабре-2018 к декабрю-2017 снижение составило 3,5%.

За 2018 год перерабатывающая промышленность выросла на 0,2%, добывающая промышленность и разработка карьеров - на 2,1%, поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 2,8%.

Напомним, как ранее сообщали в Госстате, половина продукции, которую покупают украинцы, сделана в Украине.

Экономическая правда