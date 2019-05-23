Валютный рынок спокойно отреагировал на роспуск Рады - НБУ

Какая-либо существенная реакция на валютном рынке Украины на решение президента Владимира Зеленского о роспуске Рады и проведении досрочных выборов отсутствует.

Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий агентству "Интерфакс-Украина".

"Я не вижу реакции "на роспуск Рады" на внутреннем рынке. Есть колебания, но это вряд ли связано с какими-то политическими вещами", - сказал он в кулуарах Шведско-украинского бизнес-форума в Киеве 23 мая.

По словам Чурия, сейчас выросло влияние такого фактора как репатриация дивидендов, так как утверждаются аудиторские отчеты и собрания акционеров принимают решения об их выплате.

С другой стороны, значимым фактором остается приток нерезидентов в гособлигации, в том числе благодаря началу работы через Clearstream.

"У нас курс определяется не движением капитала, как в развитых странах, а реальными экспортно-импортными, долговыми операциями в целом", - отметил Чурий.

По его словам, с притоком нерезидентов составляющая рынка капитала во влиянии на ситуацию будет расти.

"Тогда мы сможем увидеть такие колебания, как были вчера на рынке еврооблигаций Украины, где наиболее длинные бумаги просели в цене до 1%", - отметил Чурий.

Напомним, что 22 мая стало известно, что Украина впервые присоединится к сети международного депозитария. Благодаря этому украинские государственные ценные бумаги станут доступны в системе расчетов Clearstream. Иностранные инвесторы получат облегченный доступ к государственным ценным бумагам, номинированных в гривне.