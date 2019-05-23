Аэропорт "Киев" удлинит взлетную полосу

ФОТО ОЛЕГА СТЕЛЬМАХА

В ближайшие 3-5 лет в аэропорту "Киев" им. Сикорского намерены продлить взлетно-посадочную полосу для приема более тяжелых воздушных судов.

Об этом сообщил совладелец компании "Мастер-Авиа" Денис Костржевский, передает ЦТС.

По словам Костржевского, документы для выделения дополнительных земельных участков по торцам полосы находятся на рассмотрении в Киевской государственной городской администрации.

"Сейчас документы по дополнительному отведению земельных участков по торцам взлетно-посадочной полосы находятся в КГГА. В планах аэропорта есть в ближайшие 3-5 лет каким-то образом удлинить ВПП для того, чтобы принимать Airbus A321 без ограничений", - отметил он.

Взлетно-посадочную полосу планируют продлить на 600 м, на реализацию проекта нужно 84 млн евро (около 2,6 млрд гривень).

На вопрос о том, за чей счет может быть профинансировано строительство, Денис Костржевский ответил, что "скорее всего, это будет какой-то симбиоз - государственно-частное партнерство".

Ранее в Wizz Air уже заявляли о возможном уходе из Жулян в связи с обновлением флота за счет Airbus A321 и неспособностью существующей ВПП принять ВС этого типа.

Костржевский считает, что венгерский лоукостер таким образом осуществляет давление на аэропорт, требуя дополнительные скидки и дополнительный комфорт для пассажиров под угрозой ухода в "Борисполь".

Напомним, за январь-март текущего года аэропорт "Киев" обслужил 638,1 тыс. пассажиров, что на 44,3% больше, чем в январе-марте 2018 года. За март аэропорт обслужил 228,3 тысяч пассажиров, что на 46,6% больше, чем в марте 2018 года.