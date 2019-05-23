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Европейский инвестбанк предоставил Украине 200 миллионов евро кредита

Четверг, 23 мая 2019, 16:39

 

Европейский инвестиционный банк в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины предоставил Кабинету министров долгосрочный кредит с низкими процентами на суму 200 миллионов евро.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Эти средства должны будут использовать на инвестирование в восстановление ключевых объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях, а также обеспечение надлежащих условий проживания для внутренне перемещенных лиц.

Соответствующее финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ подписали в Киеве в декабре 2014 года.

Исполняет проект Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Обеспечить прозрачность и подотчетность программы помогает Программа развития ООН.

Программа распространяется на подконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей, соседние Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую области, а также горсоветы Киевской, Одесской, Полтавской и Херсонской областей с большим наплывом внутренне перемещенных лиц.

Для субпроектов Донецкой и Луганской областей выплаты кредита полностью осуществляются из государственного бюджета, субпроекты в других областях включают вклад из местного бюджета.

По состоянию на май 2019 года правительством отобрано 293 субпроекта общей стоимостью 3,25 млрд грн. В частности - ремонт медучреждений, школ, детских садов, жилых и общественных зданий.

Напомним, что в прошлом году Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития выделили 176 миллионов евро на новый проект по улучшению безопасности движения в Украине.

Экономическая правда

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инвестиции кредит ЕИБ

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