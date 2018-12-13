ЕБРР и ЕИБ выделят 180 миллионов евро на безопасность движения в Украине

Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития выделяют 176 миллионов евро на новый проект по улучшению безопасности движения в Украине.

Об этом сообщил глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Я с удовлетворением сообщаю о начале в Украине нового проекта, направленного на дальнейшее повышение уровня осведомленности граждан в вопросах безопасности движения. Для ЕИБ это флагманский проект в регионе, ведь по объему инвестиций он самый большой - 176 млн евро. Из них Европейский инвестиционный банк выделяет 75 млн евро, остальные средства поступят от нашего партнера ЕБРР", - отметил де Загон.

От добавил, что проект будет реализован в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днипре - именно эти города были выбраны на основании статистики ДТП и готовности инвестировать в улучшение безопасности дорожного движения.

Как рассказала начальник Управления безопасности на транспорте и технического регулирования Мининфраструктуры Лидия Елизарова, в 2018 г. Мининфраструктуры при поддержке европейских партнеров разработало и утвердило Национальную транспортную стратегию до 2030 года.

"Одним из ключевых пунктов этой стратегии является уменьшение травматизма на дорогах до нулевого уровня до 2030 года. Также мы уже реализуем Стратегию по повышению уровня безопасности дорожного движения до 2020 года, которая финансируется из Дорожного фонда. В этом году на безопасность дорог будут направлены 1,6 млрд грн, в 2019-м - 2,5 млрд грн, в 2020-м - 3,4 млрд грн", - отметила представитель ведомства.

Проект "Модернизация и повышение безопасности дорожной сети в Украине" финансируется Европейским инвестиционным банком и направлен на уменьшение количества и смертности вследствие ДТП в стране. Для достижения этой цели ЕИБ подготовил программу по улучшению безопасности дорожного движения для Украины, которая охватывает два основных компонента: "безопасные дороги" и "безопасные участники дорожного движения".

В частности, первый компонент касается вопроса улучшения проектирования дорог, усиления способности Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор), анализа ДТП и аудита безопасности автомобильных дорог, а также общего управления безопасностью дорожного движения. Компонент II касается реализации целевых кампаний по безопасности дорожного движения, оценки их влияния и повышения осведомленности граждан.

Экономическая правда