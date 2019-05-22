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Инвесторы негативно отреагировали на первые назначения Зеленского - глава Dragon Capital

Среда, 22 мая 2019, 18:21

 

Инвесторы негативно отреагировали на первые назначения президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил президент Европейской бизнес ассоциации, глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала на форуме "Ответственность, доверие, инклюзивность: видение реформ завтрашнего дня. Предложения гражданского общества", организованном Реанимационным пакетом реформ 22 мая, передает Интерфакс-Украина.

"К сожалению, инвесторы - по реакциям на еврооблигации и на украинскую гривню - отреагировали на вот эти первые назначения негативно. Первая реакция негативная", - сказал он.

И добавил: "Мы очень надеемся, что глава Администрации президента направит свои усилия в правильное русло. Но есть определенный скепсис насчет и его трек-рекорда, и его близости к одному из олигархов в стране".

Также Фиала обратил внимание на то, что ранее озвученные Зеленским имена советников по экономическим реформам, а именно: экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса и экс-главы Минфина Александра Данилюка, не фигурируют среди первых назначений.

По словам Фиалы, он пока не видит, кто в Администрации президента будет отвечать за работу с бизнесом или за экономическую политику.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда, которая на данный момент находится в Киеве.

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