Инвесторы негативно отреагировали на первые назначения Зеленского - глава Dragon Capital
Инвесторы негативно отреагировали на первые назначения президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщил президент Европейской бизнес ассоциации, глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала на форуме "Ответственность, доверие, инклюзивность: видение реформ завтрашнего дня. Предложения гражданского общества", организованном Реанимационным пакетом реформ 22 мая, передает Интерфакс-Украина.
"К сожалению, инвесторы - по реакциям на еврооблигации и на украинскую гривню - отреагировали на вот эти первые назначения негативно. Первая реакция негативная", - сказал он.
И добавил: "Мы очень надеемся, что глава Администрации президента направит свои усилия в правильное русло. Но есть определенный скепсис насчет и его трек-рекорда, и его близости к одному из олигархов в стране".
Также Фиала обратил внимание на то, что ранее озвученные Зеленским имена советников по экономическим реформам, а именно: экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса и экс-главы Минфина Александра Данилюка, не фигурируют среди первых назначений.
По словам Фиалы, он пока не видит, кто в Администрации президента будет отвечать за работу с бизнесом или за экономическую политику.
Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда, которая на данный момент находится в Киеве.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua