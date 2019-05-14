Крючкову вернули паспорт. Он улетел в Германию
Экс-владельцу компании "Энергомережа" Дмитрию Крючкову вернули заграничный паспорт и он смог вернуться в Германию, где находился до экстрадиции в Украину.
Об этом стало известно из интервью Крючкова Экономической правде.
Сообщение о получении паспорта экс-владелец "Энергомережи" получил во время интервью с журналистом ЭП в Киеве.
Крючков уверяет, что экстрадиции, как такой, не было.
"Я подал заявление на возврат самостоятельно 8 марта. Есть процедура. Я под присягой подтвердил свое добровольное решение, а сторона защиты отказалась от существующего правового статуса", - сказал Крючков.
По словам фигуранта расследования о коррупции в сфере энергетики, у него также есть паспорт политического беженца.
"Это международный паспорт. Он выдан РФ, но по согласованию с европейской стороной. Просто я находился на тот момент на территории РФ. Это паспорт для перемещения между границами — я без виз пересекаю границу. Он имеет статус согласно Конвенции о правах беженца от 1958 года. Во всем мире таких паспортов примерно 1 200 штук", - заявил Крючков.
"Возвращаясь в Украину, под присягой суда Германии я отказался от прав, которые дают этот статус и паспорт. Это было требование немецкой стороны", - добавил он.
Полный текст интервью читайте по ссылке: Владелец "Энергомережи" Дмитрий Крючков: Вообще не хочу говорить о Суркисах
Напомним:
Соломенский райсуд Киева 17 апреля арестовал Крючкова, которого НАБУ подозревает в организации энергетической схемы, с альтернативой залога 7 млн гривен.
19 апреля он вышел из следственного изолятора под залог в 7 млн гривень. Крючков будет носить электронный браслет.
На заседании суда он рассказал о влиянии на него соратника президента Игоря Кононенко.
Журналисты программы "Схемы" обнародовали расследование о причастности окружения Порошенко к аферам в энергетике.
Журналисты опубликовали записи телефонных разговоров, где люди, чьи голоса похожи на голоса Крючкова и Игоря Кононенко, а также братьев-бизнесменов Игоря и Григория Суркисов и других лиц, обсуждают общие интересы в энергетическом бизнесе и аферы с облэнерго.
Ранее "Украинская правда" уже написала в своем расследованиио компании "Энергомережа", которая скупала долги в "Центрэнерго" и Одесской ТЭЦ через связанные кредиторские компании.
Председателем правления АО "Энергомережа" является Дмитрий Крючков, которого участники рынка неофициально связывают с вице-президентом УЕФА Григорием Суркисом, представители которого входили в руководящие органы компании "Энергомережа".
В апреле 2018 года Крючкова задержали в Германии.
Крючков вышел из немецкой тюрьмы под залог, но в ноябре 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обнародовали подозрение Крючкову.
В САП отмечали, что в результате преступной деятельности произошло завладение бюджетными средствами на 424 миллиона гривен. Завладение происходило путем заключения с согласия поставщиков электроэнергии соглашений о переводе долга от потребителей электроэнергии к новому должнику и договоров на поставку природного газа для выработки электроэнергии на условиях предоплаты.
По данным САП, полученные в соответствии с соглашениями и договорами средства Крючков использовал по своему усмотрению, легализовав таким образом добытые преступным путем деньги.
15 апреля 2019 года экс-нардеп Дмитрий Крючков прилетел в киевский аэропорт "Борисполь", где его задержали детективы НАБУ.
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Экономическая правда
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