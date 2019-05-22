Приватбанк планирует запустить функцию идентификации по лицу

Приватбанк в июне планирует предоставить пользователям Privat24 возможность добавлять в свой аккаунт фотографии с целью дальшейшей идентификации по лицу.

Об этом рассказал руководитель электронного бизнеса Приватбанка Сергей Харитич, сообщает Liga.net.

Приватбанк тестирует идентификацию клиентов по лицу с начала года. В январе банк проводил демонстрацию новых банкоматов, способных опознавать пользователей по FaceID.

Но тестовый образец тогда работал со сбоями. Камера неточно работала, могла распознать лицо другого человека, стоящего в очереди.

22 мая банк совместно с Visa и онлайн-маркетплейсом Kasta запустил идентификацию по лицу в пунктах выдачи одежды. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, покупатель должен добавить фотографию своего лица и банковскую карту в приложение Kasta.

Как говорит Харитич, банк сейчас ведет переговоры с еще несколькими компаниями, чтобы запустить в привязке к банковскому сервису возможность оплаты по лицу.

Напомним, в 2017 году сенат США выразил беспокойство применением технологии Face ID компанией Apple.