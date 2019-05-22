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YouTube перестанет показывать точное число подписчиков

Среда, 22 мая 2019, 14:56
 

YouTube сообщил, что с августа сервис будет показывать округленное число подписчиков каналов для всех пользователей.

Об этом сообщается в блоге компании.

Отмечается, что сейчас это число отображается по-разному для пользователей мобильных устройств и настольных компьютеров. Нововведение устранит это различие.

Так, 4227 подписчиков будут обозначаться как "4.2k", пока канал не достигнет отметки 4300 подписчиков. Аналогично будут отображаться показатели, например, "133K" и "51M".

При этом создатели контента будут иметь возможность видеть точное число подписчиков через YouTube Studio.

Напомним, в прошлом году технологические гиганты большой пятерки — Amazon, Apple, Facebook, Microsoft и Alphabet — заработали в совокупности более 800 миллиардов долларов, обогнав при этом Саудовскую Аравию с совокупным ВВП в 684 миллиарда.

Экономическая правда

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