На чём зарабатывают Apple, Google, Microsoft, Amazon и Facebook

В прошлом году технологические гиганты большой пятерки — Amazon, Apple, Facebook, Microsoft и Alphabet — заработали в совокупности более 800 миллиардов долларов, обогнав при этом Саудовскую Аравию с совокупным ВВП в 684 миллиарда.

Об этом со ссылкой на отчет 10-К сообщает Visual Capitalist в своей статье.

Интересно, что практический всю выручку (98,5%) Facebook обеспечила онлайн-реклама.

У Google выручка от рекламы — несколько меньше (85%). А главная статья выручки Apple (63%) обеспечена продажами iPhone.

Выручка компаний за 2018 год

Компания Выручка, млрд долл Чистая прибыль Маржа, % Apple 265,6 59,5 22,4 Amazon 232,9 10,1 4,3 Alphabet 136,8 30,7 22,4 Microsoft 110,4 16,6 15 Facebook 55,8 22,1 39,6 Итого 801,5 139 17,3

В совокупности технологические гиганты Большой пятерки в 2018 году собрали чуть более 800 миллиардов долларов дохода, что является одним их самых высоких показателей среди 20 крупнейших стран мира по объему ВВП.

Для сравнения, ВВП Саудовской Аравии составляет в совокупности меньше — 684 миллиарда долларов.

Чистая прибыль, которую обеспечили эти компании своим акционерам, составляет 139 миллиардов долларов (17,3%).

На чем заработали больше всего

Apple

Выручка Apple в 2018 году составляет 265,6 млрд долларов.

Огромную часть своего дохода (62,8%) компания генерирует от iPhone. Выручка от IPad и Mac составляет 7,1% и 9,6% соответственно.

Все остальные продукты и услуги компании, включая Apple TV, Apple Watch, продукты Beats, Apple Pay, AppleCare и другие, составляют всего 20,6% доходов.

Amazon

Выручка Amazon за прошлый год составила 232,9 млрд долларов.

Максимальную отдачу компания получает от своих интернет-магазинов (52,8%), а также услуг сторонних продавцов (18,4%).

Очень быстро развиваются оффлайн-продажи, на которых компания заработала в прошлом году 17,2 млрд долл — на 197% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Amazon Web Services известен как самый прибыльный сегмент Amazon, и на его долю приходится 11% выручки компании.

Сегмент Amazon "Другое" также быстро растет, зарабатывая в основном на продаже рекламы.

Microsoft

Выручка этой компании в 2018 году составила 110,4 млрд долларов.

Microsoft имеет самый диверсифицированный доход среди технологических гигантов. Это одна из причин, по которой он в настоящее время имеет наибольшую рыночную капитализацию (901 млрд долларов) из Большой пятерки.

У Microsoft есть восемь различных сегментов, которые приносят ~ 5% или более доходов. Самые крупные из них — "Офисные продукты и облачные сервисы" (25,7%), "Серверные продукты и облачные сервисы" (23,7%) и Windows (17,7%).

Alphabet и Facebook доминируют в индустрии онлайн-рекламы, потому что их платформы позволяют нацеливаться на потребителя с невероятной точностью.

Alphabet

Выручка Alphabet в прошлом году составила 136,8 млрд долларов.

При этом 85% дохода компании обеспечила реклама (через Google, YouTube, Google Maps, Google Ads и т. д.).

Другие продукты и услуги Google, такие как Google Play или телефон Google Pixel, позволяют компании получать 14,5% от общего дохода.

Facebook

Выручка этого технического гиганта в прошлом году составила 55,8 млрд долларов. При этом почти весь свой доход (98,5%) компания генерирует от рекламы.

Всего 1,5% приходится на платежи и другие сборы.

Несмотря на то, что Facebook является бесплатным сервисом для пользователей, компания генерирует больший доход на пользователя, чем Netflix, который взимает плату за свой сервис. Например, в четвертом квартале 2018 года Facebook заработал 35 долларов на пользователя, а Netflix — 30.

Форма 10-K — это годовой отчет, требуемый Комиссией по ценным бумагам и биржам США, который дает исчерпывающую сводную информацию о финансовых результатах разных компаний.

Напомним, что в Украине наибольший рост налога на прибыль в 2018 году задекларировали предприятия-производители табачных изделий, электрооборудования и компании, занимающиеся денежным посредничеством и добычей сырой нефти.

Экономическая правда