ЕБА просит ввести новый ГОСТ на пшеницу в июне

Европейская бизнес ассоциация призвала профильные министерства перенести ввод нового государственного стандарта по качеству пшеницы с августа на начало июня (старт уборочной кампании).

Об этом со ссылкой на ЕБА сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, согласно сообщению Ассоциации, новый стандарт вступает в силу с 1 августа 2019 года. В то же время, кампания по уборке пшеницы стартует в июне.

Отмечается, что изменение стандартов в ходе уборки "приведет к значительным осложнениям и недоразумениям при приеме, размещении, отгрузке и учете зерна на зерновых предприятиях, а также усложнит международную торговлю".

В связи с этим ЕБА призвала Министерство экономразвития и торговли, Министерство агрополитики и продовольствия и ГП "УкрНИУЦ" ввести новый стандарт с июня.

В ассоциации также отметили, что важно подготовить разъяснения по определению классовости пшеницы прошлых урожаев по новому стандарту, чтобы избежать путаницы и недоразумений.

По данным ЕБА, новый стандарт сократит количество классов пшеницы с 6 до 4 (три класса продовольственной и один – фуражной пшеницы) и изменит методологию определения качества зерна.

По мнению ЕБА, данные изменения будут иметь положительное значение для отрасли заготовки и хранения зерна.

Напомним, ранее в Минагро планировали ввести новый государственный стандарт Украины на пшеницу, который будет соответствовать нормам Евросоюза, в мае-июне 2019 года.

Экономическая правда