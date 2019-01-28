В Минагро рассказали, когда будет введен новый ГОСТ на пшеницу

Новый Государственный стандарт Украины на пшеницу, который будет соответствовать нормам Евросоюза, планируют ввести в мае-июне 2019 года.

Об этом сообщается на сайте Минагрополитики.

Решения по корректировке ГОСТ на пшеницу было принято в 2018 году, несмотря на длительное время его действия без пересмотра и изменений.

В сентябре была рассмотрена и одобрена первая редакция обновленного стандарта на пшеницу, которая была обнародована для публичного обсуждения на двухмесячный срок. При подготовке второй редакции были учтены предложения, поступившие от участников зернового рынка.

Проект второй редакции ГОСТ на пшеницу будет рассмотрен на заседании Технического комитета в феврале текущего года.

"В обновленном стандарте предлагается уменьшить количество классов непродовольственной пшеницы, иметь положительное значение, особенно в системе ее заготовки. Также внимание уделяется показателям, связанным с хлебопекарными свойствами зерна - содержанием белка и клейковины", - рассказали в Минагрополитики.

Отмечается, что впервые в стандарт предлагается ввести показатель содержания зерен, поврежденных клопом-черепашкой, а в качестве рекомендуемого - значение силы муки.

Напомним, с 1 января 2019 года подавляющее большинство технических стандартов Советского Союза, разработанных до 1992 года, утратили силу в Украине.

Урожай зерновых в Украине в 2019 году побил исторический рекорд и укрепил гривню.

Экономическая правда