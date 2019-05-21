Гройсман: снижение тарифов может привести к кризису

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что попытка снижения тарифов может за собой повести серьезный кризис и разрыв международных договоров.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается тарифов, если бы это было возможно (снижение тарифов – ЭП.) я бы это сделал позавчера", - заявил Гройсман.

"Я думаю, что попытка снижения тарифов может за собой повести серьёзный кризис. Это расторжение всех наших международных договоров и фактически доведение страны до состояния финансового кризиса", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что обязательство по ценам на газ были взяты не его правительством, а в 2008 году, и далее переподписывались в последующих годах.

Напомним, с 1 мая в Украине снижена цена на газ для населения и тепловой генерациис 8550 гривен до 8247 гривен за тысячу кубометров.

Также стало известно, что Нафтогаз в мае 2019 года будет поставлять газ на условиях ПСО по цене 5990 грн за 1 тыс. м куб. (без учета стоимости доставки и НДС).