Убытки Приватбанка от кредитов бывшим владельцам превысили 210 миллиардов

Кредитный портфель Приватбанка, который классифицируется как связанный с предыдущими акционерами, на конец 2018 года достиг 212,8 миллиарда гривен по сравнению со 185,58 миллиарда на конец 2017 года.

Об этом говорится в годовой аудированной отчетности, опубликованной на официальном сайте банка.

"По состоянию на 31 декабря 2018 года группа признала убытки 209,453 млрд грн резерва под ожидаемые кредитные убытки по этим кредитам (31 декабря 2017 года: резерв под обесценивание – 181,887 млрд грн; 31 декабря 2016 года … - 180,114 млрд грн)", – отмечается в документе.

Этот кредитный портфель проходит как "Кредиты, управляемые как отдельный портфель", и занимает 73% от общего клиентского кредитного портфеля банка, 87% – от обесцененных кредитов.

В отчете уточняется, что непросроченные обесцененные кредиты, связанные с бывшими акционерами, на конец 2018 года составляли 13,82 млрд грн, просроченные менее чем 30 дней – 4,44 млрд грн, просроченные от 31 до 180 дней – 0,36 млрд грн, просроченные от 181 до 360 дней – 5,25 млрд грн, просроченные более чем 361 день – 188,9 млрд грн.

Аудитор банка E&Y отметил, что на конец 2017 года банк признавал залоговое имущество в сумме 5,61 млрд грн в составе имущества, перешедшего банку в собственность как залогодержателю, однако в 2018 году отменил признание залогового имущества и признал кредит клиенту на эту сумму и его обесценение на всю балансовую стоимость кредита.

Это частично объясняет рост кредитного портфеля, связанного с экс-акционерами.

E&Y уточнил, что не смог получить приемлемые аудиторские доказательства в достаточном объеме о справедливой стоимости этого имущества на конец 2016 и 2017 годов, а также в отношении периода, когда произошло обесценение этого кредита.

В отчете банк также напоминает, что при его национализации в декабре 2016 года в капитал были конвертированы обязательства на 10,93 млрд грн перед клиентами и на 10,72 млрд грн – по выпущенным еврооблигациям, а также 7,78 млрд грн субординированного долга.

На дату составления консолидированной финансовой отчетности против банка были поданы иски в суд на сумму 21,82 млрд грн (на 31 декабря 2017 года – 21,22 млрд грн).

"Конечный результат невозможно определить, за исключением сумм, которые уже признаны в консолидированной финансовой отчетности. Следовательно, группа не признала дополнительного резерва по этим искам", – отмечается в документе.

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Напоминаем:

До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.

В декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.

19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.

20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договораличного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.

Экономическая правда