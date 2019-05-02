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Гривна укрепилась к доллару на 13 копеек

Четверг, 2 мая 2019, 09:01
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 2 мая на уровне 26,49 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,49 гривни (на 26 апреля - 29, 60 гривни).

Напоминаем:

26 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,37 - 26,42 гривни за доллар.

НБУ ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 26 апреля на уровне 26,62 гривни.

Экономическая правда

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курс Нацбанк

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