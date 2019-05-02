Все разделы
Укр / Рус

Остатки средств на Едином казначейском счету выросли в 2,5 раза

Четверг, 2 мая 2019, 10:24
 

Остатки средств на Едином казначейском счету на начало мая 2019 года составили 36,85 миллиарда гривень, что в 2,5 раза или на 22 миллиарда больше по сравнению с показателем на начало апреля.

Такие данные обнародовала Государственная казначейская служба.

Год назад на ЕКС средств было в 6,6 раз меньше – 5,55 млрд грн, за апрель 2018 года они сократились на 2,76 млрд грн.

Достигнутый на начало мая показатель – рекордный для этого времени года: предыдущий максимум в 31,07 млрд грн был зафиксирован в начале мая 2017 года.

Как сообщалось, в марте2019 года остатки на ЕКС увеличились на 6,67 млрд грн – до 11,93 млрд грн.

Напомним, что по состоянию на 1 января 2019 года остатки средств на едином казначейском счету составляли 9,861 миллиарда гривень.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Казначейство деньги

powered by lun.ua
Материалы по теме
Пенсионный фонд задолжал казначейству 52,8 миллиарда 20 февраля 2019, 15:46
Средств правительства в государственной казне стало больше 1 февраля 2019, 21:05
В украинской казне по итогам 2018 года осталось 10 миллиардов 2 января 2019, 18:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!