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Гривня на межбанке удерживает позиции

Пятница, 17 мая 2019, 17:20
 

17 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,34 - 26,37 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,34 - 26,37 гривни;

Евро - 29,43 - 29,46 гривни;

Российский рубль - 0,4071 - 0,4078 гривни.

Напоминаем:

17 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,36 - 26,39 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 17 мая на уровне 26,34 гривни.

Экономическая правда

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