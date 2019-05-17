Гривня на межбанке удерживает позиции
Пятница, 17 мая 2019, 17:20
17 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,34 - 26,37 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,34 - 26,37 гривни;
Евро - 29,43 - 29,46 гривни;
Российский рубль - 0,4071 - 0,4078 гривни.
Напоминаем:
17 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,36 - 26,39 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 17 мая на уровне 26,34 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua