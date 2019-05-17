Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

17 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,36 - 26,39 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,35 - 26,37 гривни;

Евро - 29,45 - 29,47 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,22 - 26,46 гривни. Евро покупают по 29,26 гривни, продают по 29,68 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,31 - 26,01 гривни, евро - 29,47 - 29,54 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 17 мая на уровне 26,34 гривни.

16 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,35 - 26,37 гривни за доллар.

Экономическая правда