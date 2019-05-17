Украина вернула более миллиарда долларов долга

16 мая Министерство финансов погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США, сумма платежа составила более 1 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Как отмечается, выпуск ОВГЗ под гарантию США номинальной стоимостью 1 млрд долларов был осуществлен в 2014 году с процентной ставкой 1,844% в год.

"Еще два выпуска под гарантию США осуществлялись в 2015 и 2016 годах, оба - под ставку менее 2% годовых", - говорится в сообщении.

Погашение этих ОВГЗ будут осуществлены Минфином в мае 2020 года и сентябре 2021 года.

Напоминаем:

По итогам 2018 уровень государственного долга к ВВП снизился до 60,9%, а после первого квартала 2019 года составляет менее 60%.

Согласно так называемым "Маастрихтским критериям" для стран-членов Евросоюза, а также для кандидатов на вступление в ЕС, государственный долг не должен превышать 60% ВВП страны.

Соотношение совокупного прямого и гарантированного долга к ВВП за 2017 год снизилось до 71,8% с 80,9%.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился по отношению к валовому внутреннему продукту с 71,8% до 62,7%.

Министерство финансов оценивал общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 миллиардов гривен, или 14,2 миллиарда долларов.

Экономическая правда