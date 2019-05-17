Каждая пятая польская фирма работает с украинцами – Bloomberg

Каждая пятая компания в Польше сотрудничает с украинцами.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как отмечается, количество иностранцев, зарегистрированных в Польше, за последние пять лет увеличилось более чем в пять раз. Это сняло напряжение с рынка труда, который страдал из-за рекордного дефицита рабочих рук.

Две трети из более 600 тысяч иностранцев, которые платят взносы в Офис социального обеспечения, приехали из Украины, пишет издание.

Это количество росло с каждым годом, несмотря на беспокойство, что украинцы могут уехать из Польши в более богатые страны еврозоны после того, как ЕС облегчил для них процесс пересечения границы.

По методологии ЕС, безработица в Польше находится на рекордно низком уровне – 3,8%, а с 2017 года экономический рост колеблется примерно на отметке в 5%.

После вступления Польши в ЕС в 2014 году, из страны за границу выехало более 2 млн человек, но сейчас каждая пятая польская компания работает с украинцами, сообщили агентству в фирме, которая занимается подбором персонала.

В настоящее время около 1,5 млн украинцев работают в стране с населением в 38 млн человек, пишет Bloomberg.

Напомним:

Все больше украинцев выезжают на работу за границу, причем ключевым направлением трудовой миграции стала Польша.

О таких негативные тенденции на рынке труда эксперты предупреждали еще несколько лет назад. Как отмечалось тогда, "основная масса работодателей не осознает, какой провал их ожидает через несколько лет на украинском рынке труда".

Экономическая правда