"Укрпочте" не нужен Главпочтамт, его можно продать – Смелянский

"Укрпочта" не видит необходимости в использовании здания Главпочтамта в Киеве и хочет его продать, но для этого компании необходимо получить разрешение правительства.

Об этом сообщил глава компании Игорь Смелянский на презентации годового отчета компании в Киеве 16 мая, сообщает Интерфакс-Украина.

"Главпочтамт нам не нужен. Зачем сидеть всей "Укрпочте", в том числе главному офису, в центре Киева? Считаю, что в центре Киева такое замечательное здание можно гораздо лучше приспособить под нужды киевлян и самого города. Можно гостиницу построить, например", - сказал он.

По словам Смелянского, "если на то будет воля государства", компания с удовольствием продаст историческое здание в центре столицы и переедет в более компактное здание в другом районе города.

При этом он отметил, что подобная стратегия относится не только к киевскому, но и к другим сортировочным центрам и офисам "Укрпочты" в областных центрах.

Глава компании также сказал, что размещение Главпочтамта в центре столицы вызывает проблемы с доставкой почты в случае, если в городе происходят какие-либо протестные акции или демонстрации, из-за которых транспорт не может покинуть Главпочтамт, соответственно, теряется время доставки корреспонденции.

"Исторически почта работала через железную дорогу. Так что все они (сортировочные центры в регионах – ред.) - около железнодорожных станций. Там можно открыть замечательные офисы, гостиницы. И совершенно не нужно, чтобы туда съезжались все грузовики "Укрпочты", портили этим городской трафик", - считает гендиректор "Укрпочты".

По его словам, все региональные сортировочные центры уже устарели, большинство из них, к тому же - многоэтажные, что существенно усложняет работу компании.

Для получения возможности продать неиспользуемое или убыточное имущество, по словам Смелянского, "Урпочте" необходимо получить разрешение правительства, поскольку сейчас компания не имеет на это прав.

Как сообщалось, "Укрпочта" 27 августа 2018 года по итогам электронных торгов заключила с ООО "Розетка.Уа" (Киев) договор аренды 1,5 тыс. кв. м площадей на первом этаже в здании Главпочтамта на ул. Хрещатик в Киеве.

В феврале 2019 года "Укрпочта" закрыла креативное пространство "Укрпочта Арт Хаб" в здании Главпочтамта в центре столицы и передаст помещение в аренду ООО "ПФ Ритейл" (дочерняя компания "Vodafone Украина").

Как сообщалось 15 мая, "Укрпочта" увеличила количество точек вылета для экспорта: отныне вместо одного аэропорта обслуживать экспортные отправки будут также аэропорты Киева (Жуляны), Львова и Одессы.

Экономическая правда