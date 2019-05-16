Жеваго заподозрил Минфин и НБУ в фальсификации статистики о росте ВВП

Бизнесмен Константин Жеваго предположил, что реального экономического роста в Украине нет, а данные о нем - это методологическая интерпретация статистики.

Об этом он заявил на конференции Concorde Capital "Game of thrones: final season?" в Киеве.

"Чтобы сказать, что будет завтра, нужно посмотреть, что было вчера. Вчера не было никакого экономического роста, и это залог всех неудач, которые потерпела экономика, и политика во главе с президентом, который с большим треском проиграл выборы", - считает Жеваго.

"Знаете, когда ВВП растет на 2,9%, при этом железнодородные перевозки падают, а потребление электроэнергии стагнирует, или падает тоже, это говорит о том, что министерство финансов с Нацбанком либо фальсифицируют статистику, либо интерпретируют статистику таким образом, что сугубо методологически, как они это объясняют, мы добиваемся такого экономического роста и такого ВВП", - предположил бизнесмен.

"В частности, прошлый экономический рост был достигнут благодаря тому, что были повышены цены на газ, электроэнергию, коммунальные тарифы, население получило субсидии, которые потом получил "Нафтогаз" и заплатил налоги", - утверждает Жеваго.

"Есть четкие правила в нашей стране и в природе - если ВВП растет, то и все деривативы роста налицо", - подчеркнул он.

"Промышленность начала загибаться так же, как и в начале 2013 года, что тогда привело к революционной ситуации и смещению Януковича", - заявил Жеваго.

Напомним, владелец Ferrexpo Константин Жеваго в мировом рейтинге Forbes занимает 1511 место, его капитал оценивают в 1,5 млрд долларов.