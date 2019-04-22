Крючков внес 7 миллионов залога и вышел из изолятора

Экс-нардеп Дмитрий Крючков, экстрадированный из Германии в Украину, вышел из следственного изолятора под залог в 7 млн гривень.

Это "Украинской правде" подтвердил его адвокат Александр Лысак, который сам внес залог.

"Да внесли, вышел 19 апреля", - сказал он.

Лысак добавил, что 24 апреля состоится заседание суда по обжалованию меры пресечения.

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Напомним:

Соломенский райсуд Киева 17 апреля арестовал Крючкова, которого НАБУ подозревает в организации энергетической схемы, с альтернативой залога 7 млн гривен.

На заседании суда он рассказал о влиянии на него соратника президента Игоря Кононенко.

Журналисты программы "Схемы" обнародовали расследование о причастности окружения Порошенко к аферам в энергетике.

Журналисты опубликовали записи телефонных разговоров, где люди, чьи голоса похожи на голоса Крючкова и Игоря Кононенко, а также братьев-бизнесменов Игоря и Григория Суркисов и других лиц, обсуждают общие интересы в энергетическом бизнесе и аферы с облэнерго.

Ранее "Украинская правда" уже написала в своем расследованиио компании "Энергомережа", которая скупала долги в "Центрэнерго" и Одесской ТЭЦ через связанные кредиторские компании.

Председателем правления АО "Энергомережа" является Дмитрий Крючков, которого участники рынка неофициально связывают с вице-президентом УЕФА Григорием Суркисом, представители которого входили в руководящие органы компании "Энергомережа".

В апреле 2018 года Крючкова задержали в Германии.

Крючков вышел из немецкой тюрьмы под залог, но в ноябре 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обнародовали подозрение Крючкову.

В САП отмечали, что в результате преступной деятельности произошло завладение бюджетными средствами на 424 миллиона гривен. Завладение происходило путем заключения с согласия поставщиков электроэнергии соглашений о переводе долга от потребителей электроэнергии к новому должнику и договоров на поставку природного газа для выработки электроэнергии на условиях предоплаты.

По данным САП, полученные в соответствии с соглашениями и договорами средства Крючков использовал по своему усмотрению, легализовав таким образом добытые преступным путем деньги.

15 апреля 2019 года экс-нардеп Дмитрий Крючков прилетел в киевский аэропорт "Борисполь", где его задержали детективы НАБУ.

Украинская правда