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Официальный курс: гривня застыла в ожидании

Понедельник, 13 мая 2019, 09:00
 

Национальный банк оставил неизменным официальный курс гривни на 13 мая - на уровне 26,2 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,42 гривни (на 11 мая - также 29,42 гривни).

Напоминаем:

10 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,16 - 26,19 гривни за доллар.

НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 11 мая на уровне 26,2 гривни.

Экономическая правда

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курс валют Нацбанк

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