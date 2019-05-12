Новости выходных: схемы с ФЛП, поддержка авиакомпаний и растраты в УЗ

О стресс-тестировании банков. Нацбанк начал проведение второго этапа оценки устойчивости банков – обработку результатов анализа качества активов банков, подтвержденных внешним аудитом.

О схемах с ФЛП. Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов назвал злоупотреблением ситуацию, когда большие компании используют для ведения бизнеса схему с физлицами-предпринимателями.

О поддержке авиакомпаний. Министерство инфраструктуры ищет недискриминационный механизм господдержки украинских авиакомпаний, которые вынуждены облетать территорию России при осуществлении рейсов на восточных направлениях

О "дочке" Wizz Air в Украине. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air откроет "дочку" в Украине в текущем году.

О возобновлении транзита нефти. 11 мая АО "Укртранснафта" возобновила транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба".

О растрате в УЗ. "Укрзализныця" выявило неправомерное начисление выплат работникам вагонного участка станции "Киев-Пассажирский" в 2018 году.