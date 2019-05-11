Гройсман: санкции России не создали проблем с нефтепродуктами

Возможное прекращение или ограничение Россией с 1 июня поставок в Украину нефтепродуктов и угля не несет проблем украинской энергетике и рынку светлых нефтепродуктов.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"По светлым нефтепродуктам…, по энергетическому углю мы вообще не видим проблем", - сказал глава правительства.

Премьер подчеркнул, что правительство работает со всеми участниками рынка, с производителями и импортерами для того, чтобы минимизировать любое негативное воздействие.

"По коксующемуся (углю) ведется работа… По дизельному топливу, по газу есть вопросы, с которыми мы сегодня работаем и минимизируем любое негативное воздействие", – сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что диверсификация и энергетическая независимость для страны имеет ключевое значение, и такие стратегические задачи поставлены во всех секторах топливно-энергетического комплекса страны, в частности, в атомной энергетике и на рынке природного газа.

"Понятно, что всегда хочется быстрее - и это важный вопрос, который сейчас стоит перед Национальной компанией "Нафтогаз Украины", - добавил украинский премьер.

Как сообщалось, согласно постановлению правительства РФ от 18 апреля поставки угля, нефти и нефтепродуктов в Украину с 1 июня этого года будут осуществляться только на основании разрешений, выдаваемых российским Минэкономразвития.

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