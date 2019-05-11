Мининфраструктуры предлагает построить новый аэропорт в Закарпатье

Министерство инфраструктуры считает открытие аэропорта "Ужгород" лишь временным решением проблемы авиасообщения с Закарпатьем.

Об этом сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Открытие аэропорта в Ужгороде – временное решение. Для нас ключевым будет строительство нового аэропорта - или в Мукачево (скорее всего), или в другом городе. Но для этого нужны деньги", - сказал он, добавив, что строительство нового аэропорта в Закарпатье обойдется бюджету в 2-3 млрд гривен.

"Мы всегда подчеркиваем, что Закарпатье не может быть территорией, отрезанной от Украины. Оно должно иметь полноценное дорожное, железнодорожное и авиационное сообщение. Как государство, мы достигли этого и открыли аэропорт ("Ужгород" – ЭП). Сейчас вопрос в том, чтобы он работал качественно", - заявил Омелян.

По его словам, для нормальной работа аэропорта должна быть проделана большая работа на уровне области.

"Они должны заинтересовать авиакомпании, предложить пассажиру продукт, чтобы самолеты не были порожними, и тогда уже планировать удобные рейсы", - считает министр.

Как заявил он, министерство не может "быть нянькой для всех аэропортов". Сейчас дело за переговорной позицией со стороны руководства аэропорта и руководства области.

Как сообщалось, авиакомпания "Мотор Сич" с 11 мая прекращает осуществление авиарейса "Киев-Ужгород".

Авиарейс по маршруту "Киев – Ужгород" был запущен 15 марта. Его открывали министр инфраструктуры Владимир Омелян и президент Петр Порошенко.

Международный аэропорт "Ужгород" - небольшой международный аэропорт, расположенный на окраине областного центра Закарпатской области. Имеет один терминал и одну взлетно-посадочную полосу длиной 2038 м и шириной 40 м.

Спецификой аэропорта является то, что самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии, поскольку украинско-словацкая государственная граница проходит на расстоянии 100 м от торца взлетно-посадочной полосы.

С июня 2016 года до марта 2019 года аэропорт "Ужгород" не принимал регулярные рейсы.