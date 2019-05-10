Гривня продолжает уверенно укрепляться

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 10 мая на уровне 26,25 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,40 гривни (на 10 мая – 29,46 гривни).

Напоминаем:

8 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,26 - 26,31 гривни за доллар.

8 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,20 – 26,23 гривни за доллар.

Экономическая правда