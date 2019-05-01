В Украине с 1 мая подешевел газ для населения

С 1 мая в Украине начинает действовать новая цена на газ для населения и тепловой генерации, утвержденная на май текущего года на уровне 8247 гривень за тысячу кубометров (раньше было 8550 гривень).

Соответствующее решение было принято в конце апреля Кабинетом министров и НАК "Нафтогаз Украины".

Пресс-служба "Нафтогаза" отмечает, что этот механизм предусматривает следующий подход к формированию цены: если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении КМУ от 19.10.18 №867, цена для населения соответственно снизится. Если же рыночная цена газа для промышленности вырастет выше определенного правительством уровня, то цена для населения останется на этом уровне.

Ожидается, что изменения в действующие договоры на продажу газа между "Нафтогазом" и всеми контрагентами, которые приобретают газ в соответствии с требованиями "Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа", будут внесены в течение мая текущего года.

Напомним, что в начале апреля "Нафтогаз" выполнил распоряжение правительства и снизил цену на газ для населения с апреля 2019 года с 8,55 грн за куб до 8,38 грн за куб – то есть на 17 копеек за куб.

В то же время в конце апреля "Нафтогаз" повысил цены на природный газ, которые будут действовать с 1 мая 2019 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

Экономическая правда