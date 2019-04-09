Кибермошенники украли у украинских фермеров почти 200 тысяч евро

Фермерское хозяйство перечислило 186 тысяч евро за нетелей чешской компании, но деньги достались кибермошенникам.

Об этом сообщил ЭП Всеукраинский аграрный совет.

Мошенники перехватили пароли через украинский сервер, отправили фермерскому хозяйству документ с другим расчетным счетом и забрали деньги.

"У нас был заключен договор с чешской компанией на поставку нетелей. Оплата проводилась двумя частями. Первая - после осмотра скота, вторая - за два дня до отгрузки животных. После осмотра мы перечислили первую часть средств, согласно контракту, все было хорошо", - рассказал финансовый директор ООО "Кищенцы" Иван Ижко.

По словам финансиста, перед отправкой животных они с партнерами, как всегда, много созванивались и списывались по электронной почте, решая текущие дела.

"И вот в один момент с электронного адреса наших партнеров пришло письмо, в котором они просят перечислить вторую часть средств на счет их предприятия в другом банке", - объясняет финансовый директор.

Стороны подписали дополнительное соглашение. Согласно ему "Кищенцы" 4 апреля перечислило 186 тысяч евро на указанный расчетный счет.

"На следующий день поставщик попросил предоставить ему подтверждение платежа, мы это сделали и никаких замечаний не было. А вчера, 8 апреля, вечером он позвонил и сказал, что деньги так и не поступили. Мы снова связались с банком, запросили информацию о платеже и увидели, что в реквизитах был указан не тот расчетный счет, что в соглашении. По некоторым признакам мы видим, что было третье лицо, контролировавшее нашу с поставщиком переписку", - рассказал Ижко.

Представители ООО "Кищенцы" написали заявление в полицию и киберполицию. Правоохранительные органы и предприятие работают над возвращением средств владельцам.

Ранее НБУ сообщил, что 92 гривни из миллиона приходятся на операции мошенников.