92 гривни из миллиона приходятся на операции мошенников — НБУ

В 2018 году на один миллион гривень расходных операций с использованием платежных карточек 92 гривни приходилось на незаконные операции.

Об этом сообщается на странице Нацбанка в Facebook.

По данным НБУ, средний размер одной незаконной операции - около 2500 гривень (в 2017 году - 2100 гривень).

Такая негативная тенденция, прежде всего, связана с ростом числа мошенничеств с применением социальной инженерии. Мошенники в прошлом году чаще всего использовали этот метод при осуществлении незаконных действий с платежными картами или их реквизитами.

Речь идет о введении в заблуждение рядовых граждан любыми способами, для того чтобы они раскрыли собственные персональные данные, реквизиты платежных карточек, коды/пароли или осуществили перевод средств под психологическим воздействием на пользу мошенников.

Во многих случаях преступники пытаются выдать себя за сотрудников банка (или Национального банка или службы безопасности банка) и активно начинают выспрашивать личную информацию и другие данные.

Национальный банк в очередной раз подчеркивает, что представители банка (особенно Национального банка Украины) никогда не звонят с подобными просьбами и не нуждаются и полномочий спрашивать граждан информацию об их платежных карточках и счетах.

Ни в коем случае следует разглашать реквизиты платежных карточек (срок ее действия, код CVС2 / CVV2, ПИН-код к карте) и персональные данные, а также логин / пароль для входа в веб-банкинг, одноразовые пароли для проведения дополнительной аутентификации и тому подобное.

Напомним, ранее Приватбанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества: мошенники проводят "призовые опросы" в соцсетях и на мошеннических сайтах, где под предлогом выплаты денежных призов за ответы на несколько простых вопросов получают доступ к личным финансовым данным участников и списывают деньги с карт.

Ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупредила о значительных рисках потери всех средств, инвестированных в бинарные опционы, forex трейдинг, криптобиржи, микрокредитование, активы в управление и другие подобные проекты.