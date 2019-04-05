Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году

Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2019 году до 2,7% с 2,9%.

Об этом говорится в апрельском обзоре ВБ "Europe and Central Asia Economic Update, Spring 2019: Financial Inclusion".

Согласно документу, ВБ сохранил прогноз роста ВВП в Украине в 2020 году на уровне 3,4%, в 2021-м – понизил до 3,7% с 3,8%.

Также согласно новому экономическому прогнозу ВБ, экономический рост в регионе Европы и Центральной Азии замедлится до 2,1% в 2019 году с 3,1% в прошлом году. Уточняется, что это обусловлено замедлением мирового роста и неопределенными перспективами.

По оперативным данным Государственной службы статистики, ВВП Украины в 2018 году вырос на 3,3%.

Напомним, ранее МВФ спрогнозировал, что инфляция в Украине по итогам 2019 года составит 7%.