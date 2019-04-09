В "Укроборонпроме" объяснили, как их завод оказался на грани банкротства

ГП "Генератор", входящее в состав ГК "Укроборонпром", находится на пути вывода из банкротства после того, как целенаправленно уничтожалось в период с 2009 по вторую половину 2014 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте концерна в ответ на публикацию проекта "Марлин" на ЭП.

По данным концерна, ГП "Генератор", которое закончило 2014 с убытками в размере 8,5 млн грн, в 2018 году получили около 2 млн грн прибыли и реализовало продукции на 68,4 млн грн.

"Это предприятие, которое имеет стратегическое значение для безопасности Украины и производит уникальные наукоемкие высокотехнологичные приборы для радиолокационных станций и авиационных систем, до войны было оставлено без заказов вообще, все резервы завода были изъяты, а руководством предприятия подписывались сомнительные договоры", - рассказали в "Укроборонпроме".

"Предприятием начали интересоваться различных рейдеры, которые покусились на землю в Киеве, на которой, по их планам, должен быть создан бизнес-центр. Именно тогда и начался проект по банкротству "Генератора", который проходил в рамках уничтожения оборонной промышленности Украины", - сообщил концерн.

От продукции "Генератора" зависит работа многих украинских радаров и дальнобойных зенитно-ракетных комплексов С-300, то есть его уничтожение равнялось бы уничтожению и противовоздушной обороны Украины, отметил концерн.

С началом российской агрессии на "Генераторе" начала воплощаться активная антикризисная программа.

Завод получил заказы, возобновил производство, заменил поставщиков сырья из России на компании из Европы и Китая и продолжил свою работу над укреплением обороноспособности Украины.

"Проводить эту программу удалось, в первую очередь, благодаря преданности работников "Генератора", которые смогли сохранить все технологии и производственные процессы", - подчеркнул "Укроборонпром".

Как сообщалось, "Генератор" более 10 лет находится в долгосрочной стадии банкротства. К концу 2018 года общая сумма долгов перед кредиторами и налоговой составляла более 88 миллионов гривень.

Завод может потерять имущество стоимостью 43 млн грн, находящееся в залоге у кредиторов. На складах учитывается залежавшаяся продукция стоимостью более 33 млн грн, которая потеряла свою конкурентоспособность, потому что была изготовлена ​​несколько лет назад, однако вовремя не продана.

Напоминаем:

Аудит всего концерна "Укроборонпром" продемонстрировал, что почти половина предприятий - неэффективны.

В НАБУ сообщили, что расследуют 22 уголовных производства относительно возможных злоупотреблений служащими предприятий, входящих в ГК "Укроборонпром".

Экономическая правда