Один из заводов "Укроборонпрома" почти стал банкротом

Государственный завод "Генератор", входящий в концерн "Укроборонпром", более 10 лет находится в долгосрочной стадии банкротства.

Об этом говорится в отчете Госаудитслужбы за 2016-2018 годы деятельности завода, который проанализировал проект "Марлин".

К концу 2018 года общая сумма долгов перед кредиторами и налоговой составляла более 88 миллионов гривен.

Сейчас государственный завод "Генератор" - единственное в Украине предприятие по разработке, серийному производству и восстановительному ремонту электровакуумных СВЧ приборов для Вооруженных Сил Украины и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Прибыли завода в течение последних трех лет незначительны, что не позволяет рассчитаться с задолженностью.

В 2016 году прибыль составила 1 миллион гривен, в 2017 году - 3,5 миллиона гривен, за три квартала 2018 года - 2 миллиона гривен.

Аудиторы отмечают, что пребывание в процедуре банкротства не позволяет государственному предприятию участвовать в процедурах закупок с целью поиска потенциальных заказчиков на продукцию, загрузить производственные мощности.

Во время проверки установлен ряд факторов, которые привели к упадку производства.

В частности, завод может потерять имущество стоимостью 43 млн грн, находящееся в залоге у кредиторов. На складах учитывается залежавшаяся продукция стоимостью более 33 млн грн, которая потеряла свою конкурентоспособность, потому что была изготовлена ​​несколько лет назад, однако вовремя не продана.

Несвоевременно возвращенные средства по кредитным договорам в 2005-2008 годах привели к начислению процентов и штрафных санкций на сумму 30,6 млн грн.

Предприятие подписало соглашение с частной компанией ЗАО "Киевгорстрой-1", чем взяло на себя обязательства по уплате земельного налога за участок на котором "Киевгорстрой-1" осуществил строительство жилого дома с подземным паркингом, что в свою очередь привело к излишним затратам "Генератора "на сумму 1,4 млн гривен.

Отсутствие проведения с 2007 года индексации жилищного фонда завода "Генератор" привело к занижению стоимости активов на сумму 88 млн грн, по состоянию на 1 января 2018 года.

По данным YouControl, по состоянию на март государственное предприятие имеет налоговый долг на сумму более 25 млн грн.

Напоминаем:

Аудит всего концерна "Укроборонпром" продемонстрировал, что почти половина предприятий - неэффективны.

В НАБУ сообщили, что расследуют 22 уголовных производства относительно возможных злоупотреблений служащими предприятий, входящих в ГК "Укроборонпром".

Экономическая правда