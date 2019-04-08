Рада может рассмотреть введение налога на выведенный капитал до выборов

Комитет Рады по вопросам налоговой и таможенной политики рассчитывает, что 11 апреля Верховная Рада рассмотрит проект закона о налоге на выведенный капитал в первом чтении.

Об этом на своей странице в Facebook написала председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"В течение последних двух недель мы все услышали и от бизнеса, и от граждан, чего ждали от власти, в том числе от парламента, чтобы в Украине была возможность развивать бизнес. Сегодня на заседании Согласительного совета обратилась к правительству с предложением быстро согласовать все детали и недостатки, на которые указывал МВФ относительно законопроекта №8557 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налога на выведенный капитал"", - заявила нардеп.

"Уже в этот четверг, если мы примем решение по языковому законопроекту и перейдем к другим, имеем шанс рассмотреть проект закона о налоге на выведенный капитал в первом чтении. Проект, над которым мы работаем с октября 2015 года", - написала Южанина.

Напоминаем:

Министерство финансов разрабатывает модель введения налога на выведенный капитал для компаний с оборотом не более 200 миллионов гривен.

Напомним, во Всемирном банке заявили, что замена в Украине налога на прибыль налогом на выведенный капитал выгодна очень ограниченному кругу влиятельных лиц.

Как известно, МВФ настоятельно рекомендовал Администрации президента не вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

МВФ выражает серьезную обеспокоенность по поводу потерь доходов государственного бюджета.

Президент Петр Порошенко внес в Раду закон о налоге на выведенный капитал с учетом предложений о соответствующих бюджетных компенсациях в июле 2018 года.

Налог на выведенный капитал предполагает, что бизнесу не нужно платить 20% государству, а можно вложить эти деньги в развитие своей компании.

Для иностранных инвесторов это значит, что налоговая ставка будет фиксированная - 15%, тогда как сейчас налоговая нагрузка на компании может составлять до 25%.

Есть основания предполагать, что налог на выведенный капитал в первые два года принесет в бюджет меньше, чем налог на прибыль, но на третий год поступления резко возрастут, перекрывая недобор первых лет, давая при этом около 7% ВВП, вместо нынешних 2-3%.

Подробней о ситуации с внедрением налога на выведенный капитал в Украине читайте в статье на Экономической правде: Налог на выведенный капитал: что меняет закон Порошенко

Экономическая правда