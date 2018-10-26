Налог на выведенный капитал могут ввести не для всех компаний — Минфин

Министерство финансов разрабатывает модель введения налога на выведенный капитал для компаний с оборотом не более 200 миллионов гривен.

Об этом сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова, передает "Интерфакс-Украина".

"Полное введение НнВК для всех категорий действительно приведет к потерям бюджета, это очевидно, мы посчитали. Поэтому мы работаем над фискально-нейтральной моделью для тех компаний, у которых оборот не более 200 млн грн", – сказала она.

Маркарова отметила, что такие компании составляют 97-98% всех компаний в стране.

По ее словам, замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал – это позиция президента.

"Мы на финальной стадии, находим понимание с нашими международными партнерами", – подчеркнула она.

Напомним, во Всемирном банке заявили, что замена в Украине налога на прибыль налогом на выведенный капитал выгодна очень ограниченному кругу влиятельных лиц.

Как известно, МВФ настоятельно рекомендовал Администрации президента не вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

МВФ выражает серьезную обеспокоенность по поводу потерь доходов государственного бюджета.

Президент Петр Порошенко внес в Раду закон о налоге на выведенный капитал с учетом предложений о соответствующих бюджетных компенсациях в июле 2018 года.

Налог на выведенный капитал предполагает, что бизнесу не нужно платить 20% государству, а можно вложить эти деньги в развитие своей компании.

Для иностранных инвесторов это значит, что налоговая ставка будет фиксированная - 15%, тогда как сейчас налоговая нагрузка на компании может составлять до 25%.

Есть основания предполагать, что налог на выведенный капитал в первые два года принесет в бюджет меньше, чем налог на прибыль, но на третий год поступления резко возрастут, перекрывая недобор первых лет, давая при этом около 7% ВВП, вместо нынешних 2-3%.

Подробней о ситуации с внедрением налога на выведенный капитал в Украине читайте в статье на Экономической правде.