Украинцы в марте купили валюты больше, чем продали – НБУ

В марте 2019 года украинцы купили валюты на 77,3 миллиона долларов больше, чем продали, в то время как в марте прошлого года ситуация была обратной –продали на 104,9 миллионов долларов больше.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Как отмечает регулятор, сальдо безналичных операций по итогам марта 2019 года вновь было отрицательным. Так, за минувший месяц клиенты банков продали валюту на 4,49 млрд долл и купили на 4,8 млрд дол.

В целом за первый квартал население и клиенты банков продали валюты соответственно на 161,6 млн долл и 697,3 млн долл больше, чем купили.

В марте этого года банки продали наличной валюты (в эквиваленте) на 29,3% больше, чем в предыдущем месяце — 1136,5 млн долл. Купили у населения также на 12,4% больше валюты — 1059,2 млн долл

Американских долларов в минувшем месяце украинцы купили 866,9 млн (в феврале – 671,5 млн). Продали – 799,8 млн (716,7 млн).

По сравнению с мартом 2018 года продажа валюты банками населению выросла на 58,8%, в том числе долларов США – на 56%, тогда как покупка – на 29,1%, в том числе долларов США – на 26%.

Март стал первым месяцем в этом году, когда украинцы больше покупали наличной валюты, чем продавали. В минувшем году таких месяца были три: август и ноябрь-декабрь. Однако в целом население продало валюты на 1,48 млрд долл больше, чем купило.

Как заявил глава совета НБУ 2 апреля, в ближайшие несколько месяцев скорее всего не стоит ожидать тревожных событий на валютном рынке Украины.

Экономическая правда