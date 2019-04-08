Порошенко снял санкции с завода близкого к Путину олигарха — нардеп

Президент Украины Петр Порошенко исключил из санкционного списка Украины Молдовский металлургический завод, который контролирует близкий к президенту РФ Владимиру Путину олигарх Алишер Усманов.

Об этом написал в блоге на УП нардеп Сергей Лещенко.

Завод находится в городе Рыбница на территории подконтрольного Москве Приднестровья.

Санкции на это предприятие наложили год назад, но Порошенко снял их "за несколько дней до выборов", пишет Лещенко.

"Сделано это для того, чтобы перенаправить туда украинский металлолом. Другими словами, в ущерб украинским заводам, даже олигархическим, отныне будет кормиться приднестровское предприятие путинской Семьи", - утверждает нардеп.

Указ президента от 19 марта 2019 года исключает завод из списка санкций, утвержденного его же указом от 21 июня 2018 года. Мартовский указ ввел в действие решение СНБО, которым поддерживаются предложения, внесенные Кабмином, СБУ и НБУ.

Усманов входит в рейтинг миллиардеров, составленный журналом Forbes.

Экономическая правда