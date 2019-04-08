В столице отключено от отопления около 97% жилья

В Киеве по состоянию на 8 апреля от услуги централизованного отопления отключены 97% жилых домов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Отмечается, что в целом услугу завершили предоставлять 12,8 тысячам потребителей. Речь идет о жилых домах (ОСМД и ЖСК, ведомственных и инвестиционных домаї), административных помещениях и учреждениях соцсферы.

Также в КГГА напомнили, что прекращение теплоснабжения в учреждениях социальной сферы происходит на основе индивидуальной заявки.

"Решение о прекращении теплоснабжения в учреждениях социальной сферы — медицинских учреждениях, школах, детских садах и т.д., принимает администрация этого заведения, а отключение осуществляется исключительно на основе индивидуальной заявки", — отмечается на сайте госадминистрации.

Всего от отопления уже отключены 157 детсадов, 140 школ, 28 лечебных учреждений, 3016 админзданий, 101 учебное заведение (техникумы, институты).

В коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" в свою очередь отметили, что в столице еще осуществляется теплоснабжение в 2871 зданиях (372-х детских садах, 314 школах, 248 лечебных учреждениях).

Напомним, 6 апреля в столице завершился отопительный сезон. Такое решение местные власти приняли на основе температурных показателей и учитывая дальнейшее стремительное потепление.

Экономическая правда