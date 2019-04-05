"Укрзализныця" назначила еще больше пассажирских поездов на праздники

ПАО "Укрзализныця" по состоянию на 5 апреля назначило пассажирские поезда на 54 дополнительных рейса на пасхальные и майские праздники.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"По состоянию на 5 апреля назначено 13 дополнительных поездов, дополнительные рейсы на 5 графиковых поездов на Пасхальные и майские праздники. В общем назначено 54 дополнительных рейса", — отмечается в сообщении.

Перечень дополнительных рейсов:

№ 191/192 Киев — Львов будет курсировать 26, 27 апреля, а также 1 и 5 мая отправлением из Киева в 7:42 и прибытием во Львов в 17:59. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:54 и прибывать в Киев в 21:47.

№ 197/198 Киев — Ковель отправится в рейс 26 и 30 апреля. Отправление из Киева в 6:17 и прибытие в Ковеля в 15:11. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:27 и прибудет в Киев в 20:45.

№ 207 Киев — Ужгород будет курсировать 30 апреля и 3 мая в Ужгород и 27 апреля по Киеву. Отправление из Киева в 16:07 и прибытие в Ужгород в 10:04. В обратном направлении отправление в 18:00 и прибытие в Киев в 10:24.

№ 177 Киев — Хмельницкий будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая. Отправление из Киева в 5:22 и прибытия в Хмельницкий в 11:53. Обратно отправление в 12:51 и прибытие в Киев в 20:37.

№ 162/161 Киев — Николаев курсировать 1 и 5 мая в Николаев, отправление из Киева в 14:35, прибытие в Николаев в 4:53. Отправление из Николаева 30 апреля и 4 мая в 21:47 и прибытие в Киев в 12:28.

№ 221/222 Киев — Одесса отправится 28 апреля и 6 мая до Одессы в 12:36 и прибудет к месту назначения в 23:16. Из Одессы поезд будет курсировать 25 и 29 апреля с отправлением в 23:48 и прибытием в 10:24.

№ 223/224 Киев — Одесса будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая. Отправление из Киева в 08:35 и прибытие в Одессу 17:51. В обратном направлении отправление из Одессы в 11:08 и прибытие в 20:31.

№ 298 Киев — Херсон отправится 30 апреля и 4 мая в Херсон в 23:59 и прибудет в 12:40. Рейс Херсон — Киев состоится 27 апреля. Отправление в 20:33 и прибытие в 9:15.

№ 179 Киев — Днепр будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая, отправление из Киева в 08:03 и прибытие в Днепра в 17:57. Отправление из Днепра в 12:20 и прибытие в Киев в 22:04.

№ 164/163 Киев — - Харьков будет курсировать 27 апреля и 1 мая. Отправление из Киева в 5:37 и прибытие в Харьков в 13:45. В обратном направлении поезд отправится в 14:05 и прибудет в Киев в 21:37.

№ 205 Покровск — Харьков будет курсировать ежедневно с 24 апреля по 4 мая. Отправление из Покровская в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. В обратном направлении поезд отправится в 16:44 и прибудет в Покровская в 22:07.

№ 258/227 Одесса — Ужгород будет курсировать в Ужгород 30 апреля с отправлением в 16:54 и прибытием в 11:41. 27 апреля состоится рейс в Одессу с отправлением в 13:54 и прибытием в Ужгород в 09:23.

№ 168 Львов — Одесса будет курсировать 27, 30 апреля, 1 и 5 мая. Отправление из Львова в 09:16 и прибытие в Одессу в 20:39. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:18 и прибывать во Львов в 21:05.

Также назначены дополнительные рейсы для поездов № 670 Кременчуг — Бахмач, № 774 Киев — Шостка, № 782/781 Киев — Черкассы, № 779/780 Сумы — Киев — Винница и № 111/112 Харьков — Львов.

Отмечается, что билеты на дополнительные поезда можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах.

Напомним, что ранее "Укрзализныця" запустила 7 дополнительных поездов на пасхальные и майские праздники, а по состоянию на 2 апреля был назначен 41 дополнительный рейс.

Экономическая правда